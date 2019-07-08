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Trafik magandasıyla tokalaşan polis açığa alındı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran zanlı ile karakol girişinde tokalaşan karakol amiri hakkında soruşturma başlatıldı.

Güncel / 08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:48
Trafik magandasıyla tokalaşan polis açığa alındı
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İstanbul Pendik'te, yanında hamile eşi bulunan Yunus Emre Bahçıvan, Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in saldırısına uğradı.

Magandalar; aracı tekmeledi, kaputun üzerine çıkıp zıpladı.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ
Görüntüler kamuoyunun büyük tepkisini çekti. Olayın ardından şikayet üzerine karakola giden Hasan Sel ve Hüseyin Sel, karakol kapısında polis memurları tarafından elleri sıkılarak karşılandı. Tokalaşma görüntüleri, kamuoyunda ayrıca tepki çekti.

AÇIĞA ALINDI
Daha sonra da şahısların karakola girişi sırasında çekilen görüntüler nedeniyle Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amiri görevden alınarak idari soruşturma başlatıldı.

Polis Memuru


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