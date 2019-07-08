USD (Alış - Satış) : 5,71 - 5,72 EURO (Alış - Satış) : 6,40 - 6,41

ODTÜ'lü öğrencilerden polislere hakaret

Ağaçların kesimi sırasında oluşacak herhangi bir kargaşayı önlemek için barikat kuran polisler, öğrencilerin hakaretlerine maruz kaldı.

Güncel / 08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:54
ODTÜ'lü öğrencilerden polislere hakaret
Video için tıklayın

ODTÜ Kavaklık bölgesindeki ağaçların kesimi sırasında bazı öğrenciler, polislerin kurduğu barikatların önüne geldi.

Burada bir öğrenci, görevli polise hakaretler yağdırmaya başladı.

'Onurunuz varsa fuhuş yapıp, limon satarsınız.' diyen öğrenciye, bir başka öğrenci de bağırarak destek verdi.

POLİS SABIRLI BİR ŞEKİLDE DİNLEDİ
 Tüm bu olanlar sırasında görev başındaki polislerin, öğrencileri sabırlı bir şekilde dinlemeleri de dikkatlerden kaçmadı.

OdtüFuhuşÖğrenciler


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı