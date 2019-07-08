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Bakan Mehmet Nuri Ersoy, tepki çeken Sıla konseri hakkında açıklama yaptı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yaz konserleri programı kapsamında 15 Temmuz darbe girişimiyle alakalı dikkat çeken paylaşımlar yapan şarkıcı Sıla ile anlaştı. Anlaşmanın kısa sürede tepki çekmesiyle alakalı açıklama yapan Ersoy, revize yapılacağını söyledi.

Yaşam / 08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:03
Bakan Mehmet Nuri Ersoy, tepki çeken Sıla konseri hakkında açıklama yaptı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakanlığın yaz konserleri programına şarkıcı Sıla'nın da dahil edilmesi üzerine başlayan tartışmaların ardından Twitter'dan açıklama yaptı. Bakan Ersoy, Temmuz konser programının revize edileceğini bildirdi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yaz konserleri kapsamında 16 Temmuz'da İzmir'de düzenlenecek konsere şarkıcı Sıla'nın da dahil edilmesi, tartışmalara yol açtı. Sıla'nın Gezi eylemlerine katılması, 15 Temmuz darbe girişimi ardından Yenikapı mitingine katılmaması ve terör örgütü PKK'nın hendek eylemleri sırasındaki açıklamalarını gündeme getiren bazı sosyal medya kullanıcıları, Bakanlığın şarkıcı ile anlaşmasını eleştirdi.

BAKAN AÇIKLAMA YAPTI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da eleştiriler üzerine Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Ersoy açıklamasında, 'Devletimiz, milletimizin sesini duyar, dinler ve gereğini yapar. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Milletimizin hassasiyeti bizim hassasiyetimizdir. Eleştirilere kulak tıkamamız düşünülemez. Bu çerçevede Temmuz konser programımızı revize edeceğimizi kamuoyumuzun bilgisine sunarız' dedi.

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