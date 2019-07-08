Alman vatandaşı Türk yatırımını Türkiye'ye yapıyor

Almanya'da gayrimenkul, otomotiv ve birçok alanda faaliyet gösteren işadamı Kaya, Alman devletinin Türklere uyguladığı baskıcı uygulamalarından dolayı yatırımını Türkiye'ye yapma kararı aldı. Türkiye'ye gelerek ÖK Yapım şirketini kurdu. Ömer Kaya bundan sonraki süreçte film sektöründe hizmet vereceğini söyledi. Başrollerini Kemal Uçar, Burak Alkaş, Deniz Gürzumar'ın rol aldığı oyuncu kadrosunda Aybike Turan, Bengi İdil Uras ve Kemal Zeydan'nın oynadığı komedi filmi Muhteşem Üçlü önümüzdeki aylarda vizyona girecek.



Türklere baskıcı politika uyguluyorlar



Ömer Kaya, “Alman devleti Türklere karşı baskıcı ve ayrımcı politika izliyor. İş yaşamımızda çok zorluklarla karşılaşıyoruz. Bu baskıcı tutum beni ülkeme dönme kararı almama neden oldu. Milliyetçilik yapmıyorum ama Almanya'da Türkler çok zor şartlarda yaşamını sürdürüyor. Film sektörüne merakım vardı. Yatırımlarımı Türkiye'de medya üzerine kuracağım. ” dedi.



Kaya,'ÖK Yapım olarak yatırımımız bu filmle kalmayacak. Şuan ikinci filmimizin hazırlık süreci devam ediyor. Önümüzdeki dönemde de dizi sektörüne yatırım yaparak devam edeceğiz. Başta memleketim Kayseri'ye ve Türkiye'ye hizmet etmek istiyorum. Yanımda olan büyüklerimin desteğini de alarak yolumuza devam edeceğiz' dedi.



Genç işadamı Ömer Kaya, geniş bir aileye sahip olduğunu iş hayatındaki başarılarını ise aile büyüklerinden Ak Parti milletvekili Burhan Kuzu ve Ak Parti milletvekili Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın desteğini aldığını belirtti. Devlet büyüklerinden öğrendiği tecrübeleri iş hayatına da aktaracağını anlattı.



