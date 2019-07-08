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Ali Babacan, AK Parti'den istifa etti

Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, kurucu üyeleri arasında yer aldığı AK Parti'den istifa etti. Babacan istifasını yazılı bir açıklama ile duyurdu.

Siyaset / 08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:50
Ali Babacan, AK Parti'den istifa etti

Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, yazılı açıklamasında AK Parti'nin kurucu üyeliğine devam etmesinin mümkün olmadığını ve istifasını AK Parti Genel Merkezi'ne ulaştırdığını belirtti.

Babacan ''İçinde bulunduğumuz şartlarda, Türkiye için yepyeni bir gelecek vizyonuna ihtiyaç vardır. Türkiye'nin bugünü ve geleceği için yeni bir çalışma başlatmak kaçınılmaz hale gelmiştir“ ifadelerini kullandı.

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