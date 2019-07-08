Ali Babacan, AK Parti'den istifa etti

Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, yazılı açıklamasında AK Parti'nin kurucu üyeliğine devam etmesinin mümkün olmadığını ve istifasını AK Parti Genel Merkezi'ne ulaştırdığını belirtti.



Babacan ''İçinde bulunduğumuz şartlarda, Türkiye için yepyeni bir gelecek vizyonuna ihtiyaç vardır. Türkiye'nin bugünü ve geleceği için yeni bir çalışma başlatmak kaçınılmaz hale gelmiştir“ ifadelerini kullandı.