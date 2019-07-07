Zorbanın kimliği belli oldu!

Bugün, E-5 otoyolu Pendik mevkiinde meydana gelen olayda yol vermemekle suçladıkları çiftin aracını tekmeleyen ve araca hasar veren zanlıların kimlikleri ortaya çıktı. Saldırganlardan birinin ünlü Seydioğlu baklavacılarının sahibi Hasan Sel, yanındaki kişinin ise ağabeyi Hüseyin Sel olduğu belirlendi. Peki, Seydioğlu baklavacı kimin ve Hasal kimdir?



İddiaya göre trafik polisine yakalanmamak için emniyet şeridinden çıkan araç sürücüsü, bir başka aracın önüne kırmak istedi. İki sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrasında maganda aracını diğer sürücünün önüne kırdı. Aracın durmasının ardından otomobilden inen maganda camı yumruklamaya başladı. Trafik magandası hızını alamadı, aynayı kırdı ve kaputun üzerine çıkıp tekmelemeye başladı.



Aracın sürücüsü saldırganlara ısrarla araçta bulunan eşinin hamile olduğunu söylemesine rağmen saldırganlar durmadılar. Aracın camını kırıp üstüne çıkan saldırganın belinde silah olması dikkat çekti.



DEHŞETİ YAŞADILAR

Sürücü ve yanındaki hamile kadın, bu anları kayda alarak polis çağırmak istedi. Olay anında hamile kadın çığlıklar atarken, görüntülerde maganda otomobilini aracın önüne kırıyor. Ardından önce camı yumrukluyor ve aynayı kırıyor. Bu sırada kadın çığlık atıyor. Maganda aracın üzerine çıkıyor ardından da uzaklaşıyor. Araç sürücüsü kaydettiği görüntülerle polise gidip şikayetçi oldu.



HASAL SEL: TESLİM OLUP İFADEMİ VERECEĞİM

Habertürk'ün haberine göre zanlı H.S.'nin il dışında olduğu ve telefon ile yapılan ilk açıklamasında “Annem şeker komasına girmişti. Ona yetişmek için acelem vardı. Ama o araç sürücüsü beni engelledi. İl dışındayım yarın gelip teslim olup ifademi vereceğim” dediği belirtildi.



Şehir magandaları yol kesip, hamile kadının bulunduğu araca böyle saldırdı Seydioğulları baklavacılarının sahibi Hasal Sel kimdir?

Bugün yaşanan olayda saldırganlardan birinin ünlü Seydioğlu baklavacılarının sahibi Hasan Sel, yanındaki kişinin ise ağabeyi Hüseyin Sel olduğu ortaya çıktı. Olaydan sonra Hasan Sel'in tüm sosyal medya hesaplarını kapatması dikkat çekti. Öte yandan Hasan Sel'in milyonlarca liralık sermayeli farklı sektörlerde şirketlerin sahibi olduğu öğrenildi.



Seydioğlu Baklavaları

1951 yılında Hacı İhsan Sel tarafından kurulan Seydioğlu Baklavalarının şuanda üçüncü kuşak torunları Hasan ve Hüseyin Sel tarafından yönetilmekte.



1998 yılında perakende baklava satışına başlayan Seydioğlu Baklavaları, şu anda 1 fabrika satış mağazası ve 5 şubeyle birlikte hem perakende satıyor. Aynı zamanda birçok ülkeye ihracat yapmakta. Bugün yaşanan olayda saldırganlardan birinin ünlü Seydioğlu baklavacılarının sahibi Hasan Sel, yanındaki kişinin ise ağabeyi Hüseyin Sel olduğu ortaya çıktı. Olaydan sonra Hasan Sel'in tümhesaplarını kapatması dikkat çekti. Öte yandan Hasan Sel'in milyonlarca liralık sermayeli farklı sektörlerde şirketlerin sahibi olduğu öğrenildi.1951 yılında Hacı İhsan Sel tarafından kurulan Seydioğlu Baklavalarının şuanda üçüncü kuşak torunları Hasan ve Hüseyin Sel tarafından yönetilmekte.1998 yılında perakende baklava satışına başlayan Seydioğlu Baklavaları, şu anda 1satış mağazası ve 5 şubeyle birlikte hem perakende satıyor. Aynı zamanda birçok ülkeye ihracat yapmakta.