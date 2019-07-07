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Yunanistan'da seçimi kazanan belli oldu

Yunanistan'da sandık çıkış anketlerine göre Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi seçimi önde tamamlayarak tek başına iktidara geldi.

Dünya / 07 Temmuz 2019 Pazar 19:37
Yunanistan'da seçimi kazanan belli oldu

Yunanistan'da sandık çıkış anketlerine göre Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi seçimi önde tamamlayarak tek başına iktidara geldi.Sandık çıkış anketlerinden elde edilen verilere göre, ana muhalefetteki YDP yüzde 38-42 aralığında bir oy alacak. İktidar partisi SYRİZA'nın ise yüzde 26-30 aralığında kalması bekleniyor. Aşırı Milliyetçi 'Altın Şafak' partisinin ise barajı geçme konusunda sınırda olduğu ön görülüyor.

Yüzde 3 barajını aşan ya da aşmak üzere olan siyasi partiler sırasıyla şöyle:

Sosyalistlerin Değişim Hareketi (KİNAL) : % 6-8

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) : % 5-7

Aşırı milliyetçi 'Altın Şafak' partisi : % 2.8- 4.8

Ekonomi eski bakanı Yannis Varoufakis'in kurduğu 'MERA25' partisi: % 3-5

Marjinal bir siyasetçi olararak tanımlanan Kiryakos Velopulos'un 'Helen Çöüzümü' ELLİSİ : % 2-5



KİRYAKOS MİÇOTAKİS KİMDİR?

Bu seçimleri kazanacağına inanılan YDP lideri Kiryakos Miçotakis, siyasi bir aileden geliyor. 1968'de Atina'da doğan Mitsotakis, Harvard Üniversitesi Sosyal Bilimler fakültesi mezunu. 2004'te ilk kez YDP'den milletvekili seçildi. 2016'da da partisinin lideri seçildi.

Yunanistan'da sandık çıkış anketlerine göre Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi seçimi...
Kiryakos Miçotakis, 1989-92 yılları arasında Başbakanlık yapan Konstantin Miçotakis'in oğlu, eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Dora Bakoyanni'nin de kardeşi, son yerel seçimlerde büyük bir oy çoğunluğu ile Atina Belediye Başkanı seçilen Kostas Bakoyanni'nin de dayısı.

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