USD (Alış - Satış) : 5,60 - 5,61 EURO (Alış - Satış) : 6,31 - 6,32

Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı

Antalya'nın Aksu ilçesi yakınlarında şehirlerarası yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 07 Temmuz 2019 Pazar 12:21
Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı
Video için tıklayın
Foto Galeri için tıklayın

Kaza, saat 06.30 sıralarında Antalya- Isparta karayolunun Aksu ilçesine bağlı Karaöz mevkiinde meydana geldi. Ramazan Çetin'in kullandığı 32 GE 809 plakalı otomobille, Mevlüt Yakışkan'ın kullandığı Isparta Petrol Turizm firmasına ait 07 GNS 63 plakalı yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı.

Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü Ramazan Çetin ile aynı araçtaki Mehmet Sevli olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobildeki Recep Sel ve Kadriye Tetik ile otobüs sürücüsü Mevlüt Yakışkan yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar çevredeki hastanelere götürüldü. 2 kişinin cansız bedeni ise Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından çıkarılabildi. Yaralılardan Recep Sel'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yapılan incelemenin ardından Ramazan Çetin ile Mehmet Sevli'nin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

KaraözBüyükşehir BelediyesiYolcu OtobüsüAntalyaAdli Tıp Kurumu


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı