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Tilki vurmak isterken kendini vurdu

Bursa’da tüfeğiyle tilki vurmak isterken kendini vuran 53 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 07 Temmuz 2019 Pazar 12:07
Tilki vurmak isterken kendini vurdu

Bursa'nın Yenişehir ilçesi Terziler Mahallesi'nde 53 yaşındaki Zeki Korkman, tavuklarına dadanan tilkiden kurtulmak istedi. Kümesin yanında bulunan ağaca çıkan Korkmaz, tilkinin gelmesini beklerken tüfeği ateş aldı.

YANLIŞLIKLA KENDİNİ VURDU
Ağır yaralanan Korkman, hastanede tedavi altına alındı. Hayat mücadelesini kaybeden Korkman'ın yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Terziler Mahallesi'ndeki camide kılınan cenaze namazının ardından Korkman, köy mezarlığına defnedildi.




Cenaze


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