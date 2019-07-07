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MİT Başkanı Hakan Fidan'dan 'diplomatik istihbarat' vurgusu!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının 2018 faaliyet raporunda klasik istihbari faaliyetlerin yanı sıra istihbarat diplomasisi çalışmalarının da hassasiyetle yürütüldüğü bildirildi.

Güncel / 07 Temmuz 2019 Pazar 15:36
MİT Başkanı Hakan Fidan'dan 'diplomatik istihbarat' vurgusu!

Başkanlığın internet sitesinde yayımlanan, teşkilatın faaliyetleri ve çalışmalarıyla ilgili bilginin yer almadığı raporda, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın sunuş yazısı bulunuyor.

Fidan, yazısında, "Sürekli değişim ve gelişim ilkesiyle hareket eden teşkilatımız, mevcut uluslararası sistemin işleyişine ve ihtiyaçlara göre çalışmalarını şekillendirmekte, tehditler karşısında öngörülebilirliği artırmayı, hızlı hareket etmeyi ve doğru bilgiyi zamanında ilgili mercilere ulaştırmayı hedeflemektedir." ifadelerini kullandı.

MİT Başkanı Fidan, içeriden ve dışarıdan gelen tehditlerle mücadele, milli çıkarlar doğrultusunda Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası görünürlüğüyle etkinliğini artırma amaçlı klasik istihbari faaliyetlerin yanı sıra istihbarat diplomasisi çalışmalarının da teşkilat tarafından hassasiyetle yürütüldüğünü vurguladı.

Artan sorumluluklar ve yeni görevlerin aynı zamanda nitelikli personel, yeni donanım ve kapasiteyi zaruri kıldığına dikkati çeken Fidan, şunları kaydetti:

"Teşkilatımız, tüm bu çalışmalarını 2018 yılında da bütüncül ve kapsayıcı yaklaşımla, bünyesinde yeni birimler oluşturma, farklı yetenek ve disiplinleri beraber kullanma, kadrosunu, çalışma yöntemlerini, fiziki ve teknik donanımını güncele uyarlama, yeni kabiliyetler geliştirme, kurumlararası koordinasyonu titizlikle sürdürme gayretiyle yerine getirmiştir."

TürkiyeUluslararasıHakan Fidan


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