İstanbul'da Suriyelilerle ilgili dikkat çeken karar

İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erden Bursalı imzasıyla tüm birimlere gönderilen yazıda, İstanbul genelinde suça karışan Suriyelilerin durumu hakkında talimat verildi.



Talimatta, 'Geçici Koruma Kapsamındaki' Suriyeli yabancıların suçun niteliğine bakılmaksızın kamu düzeni ve güvenliği ile toplumun huzur ve sükununu bozucu olaylara karışanlar hakkında, emniyet birimlerinde gerekli işlemlerin yapılmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilmeleri bildirildi.



Habertürk'ün aktardığı habere göre, talimatta şu ifadelere yer verildi:



'Suçun niteliğine bakılmaksızın kimlik sahibi olsa dahi adli, idari ve kabahatlerden işlem yapılan 'Geçici Koruma Kapsamındaki' Suriyeliler hakkında kamu düzeni ve güvenliği ile toplumun huzur ve sükununu bozucu olaylara karışan şahıslar serbest bırakılmayarak dosyaların mesai saatleri içerisinde Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilmesi şahıslar ile ilgili İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün değerlendirilmesinin beklenilmesi gerekmektedir.'