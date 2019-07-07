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Hakkari'de PKK'nın mühimmat deposu bulundu

Yüksekova ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 14 dinamit lokumu, 30 içi boşaltılmış el bombası, 26 el bombası pimi, 5 AK-47 kalaşnikof marka silah ele geçirildi.

Güncel / 07 Temmuz 2019 Pazar 21:04
Hakkari'de PKK'nın mühimmat deposu bulundu
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Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Bu kapsamda, Yüksekova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Kuruköy Caddesi'ndeki ağaçlık alanda yapılan aramada, 14 dinamit lokumu, 30 içi boşaltılmış el bombası, 26 el bombası pimi, 5 AK-47 kalaşnikof marka silah, bu silaha ait açılmamış bir sandık dolusu fişek ve 14 dolu şarjör, 2 boş fişek mayonu, düdüklü tencere içerisinde hazırlanma aşamasında olan el yapımı patlayıcı, 3 rulo elektrik kablosu, 11 fünye, 2 batarya ve bir miktar türü tespit edilemeyen patlayıcı madde bulundu.

Hakkari ValiliğiTerör ÖrgütüKalaşnikofElektrik KablosuDüdüklü Tencere


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