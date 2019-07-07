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Gübre üretim fabrikasında patlama

Kütahya’da gübre üretimi yapılan bir fabrikada patlama meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3. Sayfa / 07 Temmuz 2019 Pazar 22:17
Gübre üretim fabrikasında patlama
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Kütahya'da faaliyet gösteren bir gübre üretim fabrikasında gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

VALİ TORAMAN'DAN AÇIKLAMA

Kütahya Valisi Ömer Toraman, gübre fabrikasında meydana gelen patlamanın bacada biriken gaz sıkışmasından kaynaklandığını, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını, incelemelerin sürdüğünü açıkladı.



Kütahya Valisi Ömer Toraman, gübre üretimi yapılan fabrikada meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yaptı. Vali Toraman, “Patlama gübre üretimi yapılan fabrikada bacada biriken gazın sıkışma sonucu meydana geldi. Büyük bir gürültü ve duman bulutu oluştu. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmaması sevindirici. Fabrikada kimyasal sızıntı olup olmadığını ekipler araştırdı. Sızıntı olmadığı belirlendi. Fabrikada maddi hasar oluştu. Olay yerinde inceleme sürüyor” dedi.


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