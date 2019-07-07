Emekliye en az 2 bin 522 TL!

Temmuz ayı memur emeklilerine çifte zam getirdi.



Zam oranları toplu sözleşmede yüzde 5 olarak belirlenen memur emeklilerine, ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aştığı için de enflasyon farkı çıktı.



Memur emeklilerinin böylece yüzde 5'lik Temmuz zammı, yüzde 6.02'ye ulaştı.



En düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 379 lira 59 kuruş seviyesinde bulunuyordu.



Yüzde 6.02'lik Temmuz zammıyla bu maaş 143,25 lira artışla 2 bin 522 lira 84 kuruşa çıktı.



FARK YATIRILACAK



Memur emeklileri, zam oranları için 3 Temmuz tarihi beklendiği için geçtiğimiz hafta maaşlarını zamsız olarak aldı.



Hesaplanan zam farkları, önümüzdeki günlerde emeklilere ödenecek.



Sosyal Güvenlik Kurumu, fark tarihini önceden duyuracak.



Maaşı aylık olarak ödenen memur emeklisine en az 143,25 lira fark yatırılacak.



İKRAMİYE+TOPLU SÖZLEŞME



Yaklaşık 2 milyon memur emeklisi için Ağustos ayı da ikramiye ve toplu sözleşme ayı olacak.



Memur emeklileri, diğer emekliler gibi Kurban Bayramı öncesinde biner lira ikramiye alacak.



Ayrıca toplu sözleşme görüşmelerinde, memurlarla birlikte memur emeklilerinin de önümüzdeki 2 yıllık zam oranları ve diğer iyileştirmeler belli olacak.