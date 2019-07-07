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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'i tebrik etti

Yunan medyası, Çipras'ı koltuğundan eden Miçotakis'i ilk tebrik eden liderin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu yazdı.

Siyaset / 07 Temmuz 2019 Pazar 21:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'i tebrik etti

Yunanistan'da yapılan erken genel seçimde ana muhalefetteki muhafazakar Yeni Demokrasi (ND) partisi ilk sırada yer aldı.

Liderliğini Kiryakos Miçotakis'in yaptığı ND, yüzde 39.8 oy aldı. Böylece Miçotakis tek başına hükümet kurabilecek.

İLK ARAYA İSİM ERDOĞAN

Yunan medyası yeni Başbakan Kiryakos Mitsotakis'i ilk arayan ismin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu duyurdu.

YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mitsotakis'i galibiyetinden dolayı tebrik ederken, Mitsotakis'in ise Yunan-Türk ilişkilerinde yeni bir başlangıç yapmak istediğini belirttiği kaydedildi.



(İki isim 2017 yılında bir araya gelmişti)

BaşbakanCumhurbaşkanıYunanistanMuhafazakarRecep Tayyip Erdoğan


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