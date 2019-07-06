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Pençe Harekatı'nda 61 PKK'lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığınca, 27 Mayıs'ta başlayan Pençe Harekatı'nda bugüne kadar 61 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Güncel / 06 Temmuz 2019 Cumartesi 16:13
Pençe Harekatı'nda 61 PKK'lı terörist öldürüldü

Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı kapsamında silahlı kuvvetlerimiz havadan ve karadan terör örgütü PKK’ya ait sığınak, barınak, mağara ve mühimmatları imha etmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığınca, 27 Mayıs'ta başlayan Pençe Harekatı'nda bugüne kadar 61 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda toplam 61 PKK’lı terörist etkisiz hale getirilirken, 110 Mayın/EYP ve 151 mağara/sığınak da imha edildi"

Terör ÖrgütüIrak


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