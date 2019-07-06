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Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevden alındı

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevden alındı. Çetinkaya'nın yerine yardımcısı Murat Uysal atandı.

Güncel / 06 Temmuz 2019 Cumartesi 10:19
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevden alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'yı görevden aldı. Çetinkaya'nın yerine yardımcısı Murat Uysal, Cumhurbaşkanlığı kararıyla atandı. Görevden alınan Murat Çetinkaya'nın görev süresinin bitmesine yaklaşık 10 ay vardı.

YENİ BAŞKAN UYSAL'DAN İLK AÇIKLAMA

Merkez Bankası Başkanlığı görevine getirilen Murat Uysal kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ilk mesajını paylaştı. Uysal, "Para politikaları araçlarını bağımsız olarak uygulamaya devam edeceğim. Uygulanacak politikalarla ilgili iletişim kanallarını üst düzeyde kullanacağım" dedi.

YENİ BAŞKAN MURAT UYSAL KİMDİR?

1971 yılında İstanbul'da doğan Murat Uysal, Galatasaray Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi (İngilizce) İktisat Bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Anabilim dalında yüksek lisans yaptı.

Meslek hayatına 1998 yılında bankacılık sektöründe başlayan Uysal, 2007-2011 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankasında Para ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanı olarak görev yaptı. 2011 yılı Kasım ayından itibaren de Türkiye Halk Bankasında Hazine Yönetimi'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. Eş zamanlı olarak, 2008-2010 yılları arasında Halk Yatırım A.Ş. Denetim Kurulu üyesi, 2011 yılında Halk Portföy A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi, 2012-2014 yılları arasında Halk Portföy A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Nisan 2015 - Nisan 2016 tarihleri arasında Halk Leasing Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi görevlerini yürüttü. 2014 yılı Mart ayından itibaren ise Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürdü.

Murat Uysal, 9 Haziran 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı’na atandı.

KAMUDA ATAMALAR

Atama kararnamesine göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız görevden alındı. Cansız'ın yerine Bakan Yardımcılığı görevine Profesör Doktor Şevket Kalaycı getirildi. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne Maden Tekkik ve Arama Genel Müdür Yardımcısı Cevat Genç atandı. Kararnameyle son olarak, Kıyı Emniyeti Genel Müdür Yardımcıları Bedri Olcay Özgürce ile Hakan Vural görevden alındı. Özgürce ve Vural'ın yerine Mustafa Bankaoğlu ile Durmuş Ünüvar Kıyı Emniyeti Genel Müdür Yardımcılığına getirildi.

İstanbul ÜniversitesiMarmara ÜniversitesiMüdür YardımcısıCumhurbaşkanlığıRecep Tayyip Erdoğan


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