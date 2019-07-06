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Melih Gökçek'ten Gürsel Tekin'e sert yanıt!

Melih Gökçek, CHP Milletvekili Gürsel Tekin'in Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait depoda jet ski bulunduğuna dair paylaşımına sert yanıt verdi. Gökçek, Nevşin Mengü'yü de es geçmedi.

Güncel / 06 Temmuz 2019 Cumartesi 18:32
Melih Gökçek'ten Gürsel Tekin'e sert yanıt!

CHP'li Gürsel Tekin, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir depoda yapılan incelemede jet ski bulunduğunu iddia edip Twitter hesabından paylaşımda bulunmuştu.

Jet skinin belediye envanterinde kayıtlı olmadığını, kime ait olduğunun ve neden alındığının anlaşılamadığını iddia eden Tekin, 'AK Parti zihniyeti deniz olmayan yere Jet Ski alacak israftır, fütursuzluktur' ifadelerini kullanmıştı.
 
GÖKÇEK'TEN SERT YANIT!

Melih Gökçek, Tekin'in jet ski iddiasına Twitter hesabından şöyle yanıt verdi:

'Yakışmadı sana Sn Gürsel Tekin. Çocukla çocuk olmak, cahille cahil olmak, dolduruşa gelip dolmuşa binmek çok ayıp. ABB 4. aya geldi. İcraat sıfır. Böyle asparagas haberlerle beceriksizliğini kapatmak istiyor. Siz de alet oluyorsunuz. Hayret bu jet ski senin fotoğrafla aynı. Sahibi bilinmiyor dediğiniz jet ski, 2010 yılında Ramazan şenlikleri dolayısıyla 2. el olarak alınan ve ASKİ envanterinde olan bir araçtır. Yeni depocular ve basın müşavirleri cahil olunca hem kendilerini, hem Mansur Yavaş'ı böyle rezil ediyorlar. İşte o tarihli belediye bülteni.' 





Mansur YavaşGürsel TekinTwitterAnkara Büyükşehir Belediyesiİcraat


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