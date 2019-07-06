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Lider kadrodaki terörist ağır yaralandı

Türkiye'de düzenlenen terör saldırılarından da sorumlu tutulan PKK'nın Suriye uzantısı içerisindeki lider kadroda yer alan Mihraç Ural'ın Lazkiye'deki bombalı saldırıda ağır yaralandığı iddia edildi.

Dünya / 06 Temmuz 2019 Cumartesi 20:17
Lider kadrodaki terörist ağır yaralandı

2013 yılında Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gerçekleştirilen ve 52 kişinin yaşamını yitirdiği bomba yüklü 2 araçla düzenlenen saldırının faili olan terörist Mihraç Ural Suriye'de gerçekleşen bombalı saldırıda ağır yaralandı.

'Acilciler' olarak bilinen örgütün elebaşlarından terörist, hastaneye kaldırıldı.

YEREL KAYNAKLAR DOĞRULADI

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, terör örgütü elebaşlarından olan Mihraç Ural, bugün Lazkiye kırsalındaki rejim birlikleriyle görüşmelerinin ardından ayrılırken, Meydani bölgesinde önceden döşenen patlayıcı, aracının geçişi sırasında infilak ettirildi.




Sosyal medyada yayınlana fotoğraflara göre ağır yaralı olarak tam donanımlı bir hastaneye kaldırıldığı belirtilirken terör grupları, Ural'ın yaralandığı patlamayı kınayan bir bildiri yayımladı.

Terör ÖrgütüLazkiyeMihraç UralAğır YaralıReyhanlı


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