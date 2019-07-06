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Denizden çıktı! Herkesi şok etti

Sakarya’nın Kocaali ilçesi açıklarında deniz mayını bulundu.

Yaşam / 06 Temmuz 2019 Cumartesi 23:25
Denizden çıktı! Herkesi şok etti
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Edinilen bilgilere göre, Kocaali ilçesinde denizin 1,5 kilometre açıklarında balıkçıların ağlarına bilmedikleri bir cisim takıldı. Top şeklinde üzerinde mekanizma ve kablo bulunan cismi alan balıkçılar Caferiye Mahallesi Melenağzı mevkiinde sahile getirerek jandarma ekiplerine bilgi verdi. Kuzey Deniz Saha Komutanlığı ve Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince incelenen cismin deniz mayını olduğu belirlendi. Mayının imha edilmesi için Kuzey Deniz Saha Komutanlığı teslim edildiği öğrenildi.


İl Emniyet MüdürlüğüJandarmaDeniz Mayını


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