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ABD'de patlama!

ABD'nin Florida eyaletinde yer alan The Fountains isimli alışveriş merkezinde meydana gelen patlamada çok sayıda kişi yaralandı. Olay yeri savaş alanına dönerken; dışarıda bulunan onlarca araçta ve binada büyük hasar meydana geldi.

Dünya / 06 Temmuz 2019 Cumartesi 20:54
ABD'de patlama!
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ABD'nin Florida eyaletinde bir alışveriş merkezinde patlama meydana geldi. Patlamada yaralananların olduğu öğrenildi.

ÇEVREDEKİ TÜM DÜKKANLAR KAPATILDI

ABD'nin Florida eyaletinin Plantation bölgesinde bir alışveriş merkezinde bir patlamanın meydana geldiği öğrenildi. Patlama sonucu yaralanan vatandaşların olduğu aktarılırken bölgeye çok sayıda itfaiye ekibinin yönlendirildiği kaydedildi. Plantation polisi ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada çevredeki tüm dükkanların kapatıldığını belirterek, vatandaşların bölgeden uzak durması konusunda uyarıda bulunuldu.







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