100 hayvan bir anda telef oldu

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 100 hayvan telef oldu. Polatlı ilçesi Yassıhöyük Mahallesi'nde hayvancılık ile uğraşan İlhan Adanur'a ait 100 hayvan aynı anda henüz belirlenemeyen sebepten telef oldu. Telef olan 100 hayvandan 98’inin küçükbaş hayvan, bir tanesinin eşek, birinin de köpek olduğu öğrenildi.