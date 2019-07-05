USD (Alış - Satış) : 5,59 - 5,60 EURO (Alış - Satış) : 6,31 - 6,32

Türkiye ihracatta rekor kırdı!

Türkiye, 2018 yılında Avrupa’ya çelik ürünleri ihracatı yapan ülkeler arasında birinci sırada yer aldı. Geçen yıl toplamda 29,3 milyon ton tamamlanmış çelik ürünü ithal eden Avrupa, bunların 6,16 milyon tonluk kısmını Türkiye’den aldı. Avrupa’ya yönelik çelik ürünleri ihracatını 2017 yılına göre yüzde 65 artırarak birinci sıraya yerleşen Türkiye’yi Rusya ve Güney Kore izledi.

Ekonomi / 05 Temmuz 2019 Cuma 09:24
Türkiye ihracatta rekor kırdı!

Avrupa Çelik Üreticileri Birliği (EUROFER), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin çelik sektöründe sahip oldukları rakamlara ilişkin bir rapor yayımladı. Söz konusu raporda, Avrupa'nın 2018 yılında yaptığı çelik ürünleri ithalatlarında Türkiye birinci sırada yer aldı.

Geçen yıl 29,3 milyon ton tamamlanmış çelik ürünü ithal eden Avrupa Birliği ülkeleri, bu ihtiyaçlarının 6,16 milyon tonluk kısmını Türkiye'den karşıladı. Bu kapsamda listenin birinci sırasında yer alan Türkiye, AB'ye yönelik çelik ürünleri ihracatını 2017 yılına göre (3,74 milyon ton) yüzde 65 artırdı.

Rekor bir artış yakalayarak AB ülkelerine 6,16 milyon tonluk çelik ürünleri ihracatı gerçekleştiren Türkiye'yi 3,72 milyon ton ile Rusya ve 3,42 milyon ton ile Güney Kore izledi.

Dünya çelik üretiminin yüzde 51,3 ile en büyük payına sahip olan Çin, AB'ye yönelik tamamlanmış çelik ürünleri ihracatçıları listesinde dördüncü sırada yer aldı.

İşte AB ülkelerine en çok tamamlanmış çelik ürünleri ihracatı gerçekleştiren ülkeler:

Türkiye: 6,1 milyon ton

Rusya: 3,7 milyon ton

Güney Kore: 3,4 milyon ton

Çin: 2,8 milyon ton

Hindistan: 2,7 milyon ton

Ukrayna: 1,9 milyon ton

Tayvan: 1,7 milyon ton

Sırbistan: 1 milyon ton

Brezilya: 777 bin ton

İsviçre: 635 bin ton

HindistanAvrupa BirliğiSırbistanGüney Koreİsviçre


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı