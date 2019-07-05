Türkiye'den kaçanlar Almanya'ya sığındı!

Türkiye'de 15 Temmuz 2016'da yaşanan hain darbe girişiminin ardından Almanya'ya kaçan sayısı her yıl arttı.



2019 yılının ilk 6 ayında da 2018 yılının ilk 6 ayına göre artış var.



5 BİN KİŞİ ALMAN OLDU



Bu yıl Ocak-Haziran arası Türkiye'den, Almanya'ya 4 bin 969 kişi iltica etti. Bu sayı geçtiğimiz yılın ilk 6 ayında 4 bin 329 kişiydi. Bir yıl arayla yüzde 15'lik bir artış yaşanırken Türkiye; Suriye, Irak, Nijerya ve Afganistan'ın ardından bu alanda 4. sırada yer aldı.