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Sıcak Haber : Hatay Reyhanlı'da patlama!!..

Hatay Reyhanlı'da patlama!

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir araçta patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Patlamanın nedeni henüz belirlenemedi.

3. Sayfa / 05 Temmuz 2019 Cuma 13:28
Hatay Reyhanlı'da patlama!
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir araçta patlama yaşandı.

Reyhanlı Kaymakamlığı'na yaklaşık 750 metre uzaklıkta meydana gelen patlamada iki kişi hayatını kaybetti. Patlama nedeniyle iki kişi de yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis sevkedildi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, "Araçtaki patlamanın neden kaynaklandığı henüz belirlenemedi, ilk tespitlere göre araçtaki iki kişi hayatını kaybetti" açıklamasını yaptı.

PolisAnadolu AjansıReyhanlı


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