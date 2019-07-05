Başkent'te terör örgütüne darbe

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK'ya eleman kazandırdıkları ve 13 Mart 2016'da Kızılay Güvenpark'ta 36 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının failleriyle irtibatlı oldukları iddia edilen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda Şanlıurfa'da 3, Ankara'da ise 2 zanlı gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonda şüphelilerle birlikte çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Adreslerinde bulunamayan 2 kişinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü öğrenildi.



(İrfan Çalışkan/İHA) Kaynak : İHA

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