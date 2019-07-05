USD (Alış - Satış) : 5,59 - 5,60 EURO (Alış - Satış) : 6,31 - 6,32

Başkent'te terör örgütüne darbe

Bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik Ankara merkezli iki ilde düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 7 zanlıdan 5’i gözaltına alındı.

Güncel / 05 Temmuz 2019 Cuma 11:44
Başkent'te terör örgütüne darbe

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK'ya eleman kazandırdıkları ve 13 Mart 2016'da Kızılay Güvenpark'ta 36 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının failleriyle irtibatlı oldukları iddia edilen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda Şanlıurfa'da 3, Ankara'da ise 2 zanlı gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonda şüphelilerle birlikte çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Adreslerinde bulunamayan 2 kişinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

(İrfan Çalışkan/İHA) Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

KızılayAnkara Emniyet MüdürlüğüCumhuriyet Başsavcılığı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı