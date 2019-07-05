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Ali Babacan'a FETÖ soruşturmasında karar verildi

Yeni parti kurma hazırlığında olan Ali Babacan hakkında FETÖ soruşturması açılmasına izin verilmedi.

Siyaset / 05 Temmuz 2019 Cuma 17:09
Ali Babacan'a FETÖ soruşturmasında karar verildi

Türk siyasetinin gündeminde yeni parti iddiaları var.

AK Parti'den ayrılarak yeni parti kurmaya hazırlandığı bilinen Ali Babacan, görüşmelerine devam ediyor.

Süreç devam ederken, Hazine Müsteşarlığı'nın eski çalışanlarından Ali Çelik, Babacan hakkında bir dizi iddialar ortaya atarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

SORUŞTURMA AÇILMAYACAK
Çelik'in ifadesinin alınmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ali Babacan hakkında FETÖ soruşturması açılmaması kararını verdi.

Ali ÇelikAli BabacanCumhuriyet BaşsavcılığıHazine Müsteşarlığı


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