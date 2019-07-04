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Rusya 24 ton eriği geri gönderdi

Türkiye'nin Rusya'ya ihraç ettiği meyveler konusunda, zaman zaman krizler yaşanıyor.

Ekonomi / 04 Temmuz 2019 Perşembe 09:13
Rusya 24 ton eriği geri gönderdi

Son zamanlarda Rusya, Türkiye'den ithal ettiği meyveleri geri gönderdi. Tonlarca çilek, domates gibi ürünleri çeşitli gerekçelerle iade eden Rusya'nın hedefinde, şimdi de erik var.

YİNE AKDENİZ SİNEĞİ

Daha önce 43 ton çileği çiçek tripsi, 21 ton domateste Güney Amerika güvesi, 550 ton mandalina ve 20 ton kayısıda Akdeniz meyve sineği bulma gerekçeleriyle Türkiye'ye geri yollayan Rusya; 23,4 ton kırmızı eriğin, Akdeniz meyve sineği larvaları içerdiği gerekçesiyle ülkeye girişine izin vermeyip Türkiye'ye geri yolladı.

Güney AmerikaTürkiyeRusya


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