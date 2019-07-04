KPSS giriş belgeleri açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Kamu Personel Seçme Sınavı (2019- KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavı giriş belgeleri açıklandı.



ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 14 Temmuz'da uygulanacak 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.



Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebilecek.



Duyuruda ayrıca 14 Temmuz'daki 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavında adayların 'Genel Yetenek-Genel Kültür' oturumu için saat 10.00'dan sonra 'Eğitim Bilimleri' oturumu için de saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacakları hatırlatıldı. Kaynak : AA

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