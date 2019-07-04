Denizaltındaki yangının nedeni belli oldu

Kremlin'in internet sitesinden yapılan açıklamada, 14 denizcinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Devlet Başkanı Vladimir Putin'e aktardığı bilgilere yer verildi.



Açıklamaya göre, nükleer denizaltıdaki yangın akü odasında yani denizaltıyı çalıştıran yakıtın depolandığı bölümde çıktı.



Gemideki nükleer reaktörün tamamen yalıtıldığı belirtildi. 14 denizcinin öldüğü yangın faciası pazartesi günü yaşanmış ancak olay salı günü ortaya çıkmıştı.



Rusya, denizaltının nükleer enerjiyle çalıştığını ise olaydan üç gün sonra açıkladı.