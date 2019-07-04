USD (Alış - Satış) : 5,63 - 5,64 EURO (Alış - Satış) : 6,35 - 6,37

Sıcak Haber : Türkiye'den BM ve İsviçre'ye protesto notası!..

Denizaltındaki yangının nedeni belli oldu

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu hafta başında yangın çıkan denizaltının nükleer denizaltı olduğunu söyledi.

Dünya / 04 Temmuz 2019 Perşembe 12:17
Denizaltındaki yangının nedeni belli oldu

Kremlin'in internet sitesinden yapılan açıklamada, 14 denizcinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Devlet Başkanı Vladimir Putin'e aktardığı bilgilere yer verildi.

Açıklamaya göre, nükleer denizaltıdaki yangın akü odasında yani denizaltıyı çalıştıran yakıtın depolandığı bölümde çıktı.

Gemideki nükleer reaktörün tamamen yalıtıldığı belirtildi. 14 denizcinin öldüğü yangın faciası pazartesi günü yaşanmış ancak olay salı günü ortaya çıkmıştı.

Rusya, denizaltının nükleer enerjiyle çalıştığını ise olaydan üç gün sonra açıkladı.

Savunma BakanıDevlet BaşkanıYangın FaciasıRusya


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı