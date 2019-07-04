Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş S-400 açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;



G20 Türkiye'nin 2015'te Antalya'da yaptığımız zirvede gündeme getirdiği konuların devam etmesi niteliğinde önemliydi. Dünya genelindeki genel konuların dışında spesifik konular da gündeme geldi. Terörle mücadele konusunda sayın Cumhurbaşkanımız terörle mücadeledeki çifte standardı gündeme getirdi. İkili görüşmelere baktığımız zaman ikili ve genel konuları, bölgesel konuları değerlendirmemiz bakımından son derece verimli oldu.



ABD İLE S-400 GERİLİMİ



Trump'ın basının önünde ikili görüşmede bunu açıkça söylemesi bakımından önemliydi. Düzenlediği basın toplantısında da vurgulaması önemliydi. ABD'de farklı kurumlardan farklı sesler geliyor. Sayın Trump bun konunun Obama dönemi hatası olduğunu defalarca söylemiştir ama Trump iş başına geldiği zaman Patriot alma niyetimizi yazılı şekilde ABD'ye ilettik. Bize 6 ay sonra cevap geldi Bunu sadece Obama dönemine yıkmayalım. Trump'ın iki senesinde de bize Patriot ile alakalı bir dönüş olmadı. Trump'ın bu açıklamasının da Kongre'yi de etkilediği görülüyor. Son çıkıştan bu yana S-400 konusunda farklı sesler azalmaya başladı. Biz diplomatik yollarla çözmek istiyoruz. Biz S-400'ü alacağız. Daha sakin bir ortamda bu süreç işliyor.



Başkanın yetkisinde olan şeyler var erteleme gibi veya CAATSA gibi Kongre'den geçen anlaşma var. Burada liste var o olabilir o olabilir. Burada net bir karar yok. Görüşüyoruz. Bizim ortak komisyon teklifi ile ortak görüş alışverişi oldu.



F-35 KONUSU



Trump F-35 konusunda da fikrini açık ve net söyledi. Görüşmede Trump'ın kendisi de söyledi böyle şey olur mu bir ülke ortağımız F-35'te, parasını verecek alamayacak diye. Her şey Trump'ın söylediği gibi olur olacak diye naif olmaya ve iyimser olmaya da gerek yok. Temkinliyiz.



İDLİB'DEKİ GERGİNLİK



Saldırıları durması gerekiyor. Rusya'nın rejimi kontrol altında tutması gerekiyor



BM'DEKİ SKANDAL ANLAŞMA



BM Genel Sekreteri ile görüşeceğiz. Daimi temsilcimiz Feridun bey yazılı protestomuzu Genel Sekretere iletmiş ve kırmızı bülteni önüne koymuştur. Genel Sekreter bu şahsın kırmızı bültenle arandığını bilmiyormuş. Kırmızı bültenle aranan bir kişi nasıl olur da İsviçre'ye gidebiliyor. Washington El Kaide'nin bir yetkilisinin makalesini yayınlar mı? Onu yayınlamıyorsan PKK'nın azılı teröristinin makalesini neden yayınlıyorsun? İşte bu dünyadaki terörle mücadeledeki zaafiyetin düştüğü durumun göstergesi. Türkiye bu işin peşini bırakmayacak.



DOĞU AKDENİZ



Biz bu konuda gerekli bilgilendirmeyi net bir şekilde yaptık. Güvenlik Konseyinin daimi üyelerine de bilgilendirme yaptık. Birine hesap vermek için yapmıyoruz bunu. Bu işin siyasi olarak ve hukuki olarak ne olduğunu bilgi kirliliği olduğu için izah etmek durumundayız.