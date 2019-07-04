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Aladağ'daki yurt yangını davasında karar

Adana Aladağ'da, 11'i çocuk 12 kişinin öldüğü yurt yangını davasında 18 sanıktan 8'ine 8 yıl 10 ay 20 gün ile 12 yıl 2 ay 20 gün arasında değişen hapis cezaları verildi.

Güncel / 04 Temmuz 2019 Perşembe 15:05
Aladağ'daki yurt yangını davasında karar
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Adana'nın Aladağ ilçesinde 3 yıl önce, 11'i çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiği yurt yangınıyla ilgili davada karar açıklandı. Tüm yurt yöneticilerine hapis ceza verildi.

18 sanığın tutuksuz yargılandığı davanın 10'uncu duruşmasında mahkeme kararını açıkladı. 18 sanık, 8 yıl ile 12 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezalarına çarptırıldı.

Yurt müdürü sanık Cuma Ali Genç'e 11 yıl, dernek başkanı İsmail Uğur'a 12 yıl, yurt müdür yardımcısı Mahmut Deniz 10 yıl, dernek yöneticisi sanıklara ise 8 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası verildi.

Hapis CezasıDernek BaşkanıMüdür Yardımcısı


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