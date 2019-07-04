USD (Alış - Satış) : 5,59 - 5,60 EURO (Alış - Satış) : 6,31 - 6,32

5000 yıllık antik kentte yıldız şöleni

Tarihte ilk paranın basıldığı Lidya Krallığının başkenti olan 5000 yıllık Sardes Antik Kenti, yıldız şölenine sahne oldu. Manisa’nın Salihli ilçesinde bulunan antik kentteki yıldız şöleni İhlas Haber Ajansı tarafından fotoğraflandı.

Kültür-Sanat / 04 Temmuz 2019 Perşembe 14:09
5000 yıllık antik kentte yıldız şöleni

Lidya Krallığına başkentlik yapan, tarihte ilk paranın basıldığı yer olmasıyla tanınan Manisa'nın Salihli ilçesindeki Sardes Antik Kentinde yıldız şöleni yaşandı. 5000 yıllık geçmişi bulunan ve Roma ve Bizans dönemlerinde önemli yerleşim merkezi olduğu bilinen antik kentteki yıldız şöleni fotoğrafçıların da ilgi odağı oldu. Havanın bulutsuz ve ayın tam karanlık olduğu gecede antik kentin tarihi sütunları ve Samanyolu'nun yıldız kümesi İhlas Haber Ajansı tarafından da fotoğraflandı. Binlerce yıldızın aydınlattığı gece eşsiz görüntülere sahne oldu. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

İhlasBizans


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı