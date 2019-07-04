5000 yıllık antik kentte yıldız şöleni

Lidya Krallığına başkentlik yapan, tarihte ilk paranın basıldığı yer olmasıyla tanınan Manisa'nın Salihli ilçesindeki Sardes Antik Kentinde yıldız şöleni yaşandı. 5000 yıllık geçmişi bulunan ve Roma ve Bizans dönemlerinde önemli yerleşim merkezi olduğu bilinen antik kentteki yıldız şöleni fotoğrafçıların da ilgi odağı oldu. Havanın bulutsuz ve ayın tam karanlık olduğu gecede antik kentin tarihi sütunları ve Samanyolu'nun yıldız kümesi İhlas Haber Ajansı tarafından da fotoğraflandı. Binlerce yıldızın aydınlattığı gece eşsiz görüntülere sahne oldu. Kaynak : İHA

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