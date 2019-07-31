Yeni yurtlarla öğrenci sayısı artacak

AK Parti Konya Milletvekili, Genel Merkez Gençlik Kolları Yerel Yönetimler Başkanı Selman Özboyacı, yapımı devam eden KYK'ya bağlı Kutalmışoğlu Süleyman Şah ve Tahir Büyükkörükçü yurtlarında incelemede bulundu.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz'ün de eşlik ettiği programda Özboyacı, yeni eğitim-öğretim yılında toplamda 5 bin kişiye hizmet verecek yurtların tamamlanmasında sona gelindiğine ve tam kapasite olarak hizmet için hazırlandığına dikkat çekti.



Selman Özboyacı, “Konya üniversite eğitimi için öğrencilerin en başta tercih ettiği illerden birisi. Bu tercihin birçok etkeni var ama en önemlilerinden birisi de hiç kuşkusuz ilimizin yurt konusunda büyük bir avantaja sahip olması. Bölgemizde bulunan yurtlar tam kapasite ile öğrencilerimize adeta otel konforunda hizmet sunuyor. Talep noktasında ise büyük ölçüde herkese olumlu dönüşler oluyor. Bu bağlamda yeni yapılacak olan Kutalmışoğlu Süleyman Şah ve Tahir Büyükkörükçü yurtları, 5 bin kişilik kapasitesi ile tüm müracaatların olumlu karşılanmasını sağlayacak” dedi.



“Yurtlarda bulunan öğrenci sayısı artacak”



2018-2019 yılında 25 yurt müdürlüğü bulunan Konya'da 2019-2020 yılı itibariyle rakamın 29'a çıkacağının altını çizen Selman Özboyacı, “Bu rakam öğrenci kapasitesinin de artmasını sağlayacak. Genel anlamda şu anda 25 yurdumuzda 13 bin 654'ü kız, 7 bin 281'i erkek olmak üzere 20 bin 935 kişi kapasiteyle hizmet veriliyor. 2019-2020 yılında ise Kutalmışoğlu Süleyman Şah, Tahir Büyükkörükçü, Mesnevi ve Taşkent yurt müdürlüklerinin açılması ile kapasite 27 bin 525'e çıkacak. Bu sayede kız öğrenci sayımız 15 bin 904, erkek öğrenci sayımız ise 11 bin 621 olacak. Baktığımız zaman bu oranlar yüzde 32'ye yakın bir kapasite artışı demek. Eğer bu artışları her yıl talebe bağlı olarak yukarı taşırsak öğrencilerimizin Konya'yı tercih etmesine de fayda sağlarız” diye konuştu.



Yapımı devam eden yurtların incelenmesinin dışında Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde spor il temsilcileri, bazı kulüp yöneticileri ve sporcularla da bir araya gelen Milletvekili Özboyacı, Selçuklu Gençlik Merkezini de ziyaret etti. Kaynak : İHA

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