USD (Alış - Satış) : 5,57 - 5,58 EURO (Alış - Satış) : 6,21 - 6,22

Sıcak Haber : Merkez Bankası enflasyon tahmini açıkladı!..

Merkez Bankası enflasyon tahmini açıkladı

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 13,9'a indirdi.

Ekonomi / 31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:41
Merkez Bankası enflasyon tahmini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının yeni Başkanı Murat Uysal yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nu açıklıyor. Uysal konuşmasında parasal sıkılaşmanın etkileri ve iç talep gelişmelerinin 2. çeyrekte enflasyondaki düşüşü desteklediğini belirtti. Uysal, "Piyasa faizleri tüm vadelerde geriledi" dedi.

Uysal'ın açıklamalarından satır başları:

- Yılın ilk yarısında toplam talep koşulları enflasyona düşüş yönünde katkı vermeye devam etti,

- İlk yarıda sıkı para politikasında duruşumuzu koruduk

- Parasal sıkılışmanın etkileri ve iç talep gelişmeleri 2. çeyrekte enflasyondaki düşüşü destekledi,

- Enflasyondaki düşüş eğilimi ve finansal koşullardaki kısmi iyileşmeyle birlikte ekonomideki kademeli toparlanmanın devam edeceğini öngörüyoruz

- Kredi büyümesi ikinci çeyrekte zayıf bir görünüm izledi

- Cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin sürmesi bekleniyor

- Enflasyon görünümünde talep kaynaklı aşağı yönlü riskler mevcut

- Enflasyon üzerindeki birikimli döviz kuru etkisi azaldı

- Enflasyonu 2019 sonunda yüzde 13,9 olarak öngörüyoruz.

Ayrıntılar birazdan...

EnflasyonCumhuriyetDöviz KuruTürkiye


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı