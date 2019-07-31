Merkez Bankası enflasyon tahmini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının yeni Başkanı Murat Uysal yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nu açıklıyor. Uysal konuşmasında parasal sıkılaşmanın etkileri ve iç talep gelişmelerinin 2. çeyrekte enflasyondaki düşüşü desteklediğini belirtti. Uysal, "Piyasa faizleri tüm vadelerde geriledi" dedi.



Uysal'ın açıklamalarından satır başları:



- Yılın ilk yarısında toplam talep koşulları enflasyona düşüş yönünde katkı vermeye devam etti,



- İlk yarıda sıkı para politikasında duruşumuzu koruduk



- Parasal sıkılışmanın etkileri ve iç talep gelişmeleri 2. çeyrekte enflasyondaki düşüşü destekledi,



- Enflasyondaki düşüş eğilimi ve finansal koşullardaki kısmi iyileşmeyle birlikte ekonomideki kademeli toparlanmanın devam edeceğini öngörüyoruz



- Kredi büyümesi ikinci çeyrekte zayıf bir görünüm izledi



- Cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin sürmesi bekleniyor



- Enflasyon görünümünde talep kaynaklı aşağı yönlü riskler mevcut



- Enflasyon üzerindeki birikimli döviz kuru etkisi azaldı



- Enflasyonu 2019 sonunda yüzde 13,9 olarak öngörüyoruz.



Ayrıntılar birazdan...