USD (Alış - Satış) : 5,52 - 5,53 EURO (Alış - Satış) : 6,16 - 6,17

MEB'den Okul Yöneticilerine Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:'9 bin müdür yardımcımız için Türkiye genelinde 17 merkezde yürüttüğümüz mesleki gelişim programımıza devam ediyoruz'.

Eğitim / 31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:50
MEB'den Okul Yöneticilerine Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, '9 bin müdür yardımcımız için Türkiye genelinde 17 merkezde yürüttüğümüz mesleki gelişim programımıza devam ediyoruz.' ifadesini kullandı.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ülke genelinde müdür yardımcılarına yönelik mesleki gelişim programının sürdüğünü bildirdi.

Programa destek verenlere teşekkür eden Bakan Selçuk, şu değerlendirmede bulundu:

'9 bin müdür yardımcımız için Türkiye genelinde 17 merkezde yürüttüğümüz mesleki gelişim programımıza devam ediyoruz. Okul yöneticilerimizle deneyimlerini paylaşan akademisyen, eğitimci ve bürokratlara, katılım gösteren meslektaşlarımıza teşekkürlerimle.'

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce düzenlenen program kapsamında, Doğan Cüceloğlu, Selçuk Şirin, Kayhan Karlı ve Özgür Bolat gibi isimler seminer verecek. Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.

ÖğretmenTwitterDoğan CüceloğluMilli Eğitim BakanıTürkiye


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı