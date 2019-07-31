Kamu işçileri bir kez daha 'grev' dedi

Devlet kadrolarında çalışan işçilerin 2020-2021 yılları arasında alacakları zam için hükümet ile sendika arasında geçtiğimiz haftalarda başlayan pazarlıklar devam ediyor.



TEKLİF YÜZDE 1 YÜKSELDİ



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, dün Türk-İş ziyaretinde daha önce yüzde 5+4 olarak sundukları teklifi yüzde 6+4'e yükselttiklerini belirtti.



TÜRK-İŞ 'GREV' DİYOR



200 bin işçiyi ilgilendiren zam süreciyle ilgili Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da süreçle ilgili; 'Sözleşmenin masa başında bitmesini arzu ediyoruz. Ben bu yaştan sonra grev meraklısı değilim ama kanundan aldığımız yetkiyi kullanmaktan hiç çekinmeyiz, onu da yaparız.' açıklamasını yaptı.