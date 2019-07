HDP ve DP'li belediyelerde 52 kişi işten çıkarıldı

Belediyelerde görevlerine son verilen işçilerle sendika binasında basın toplantısı düzenleyen Kalır, üyelerinin sebepsiz yere belediyeyle ilişiklerinin kesilmesine tepki gösterdi.



İşten çıkarılan tüm üyeleriyle ilgili hukuki sürecin başlatıldığını belirten Kalır, Hak-İş konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikasına üye olan emekçilere yönelik sendika değiştirme baskısının devam ettiğini aktardı.



Muş, Bitlis ilçe ve belde başkanlarının CHP'nin izinden gitmeyi kendilerine görev edindiğini kaydeden Kalır, şöyle dedi:



'Muş'un HDP'li Varto Belediyesinde 16, Bitlis'in Demokrat Partili Gölbaşı Belediyesinde 36 üyemiz haksız ve hukuksuz şekilde, hiçbir gerekçe gösterilmeden işten atıldı. Keyfi uygulamalarla insanları mağdur etmeye kimsenin hakkı yoktur. Belediye başkanlarının ilk icraatı personeli işten çıkarmak olmamalıdır. Bu insanların işten atılmasının sebebi nedir?'







İşçileri geri almaları için belediye başkanlarına çağrıda bulunan Kalır, yapılan haksızlığa sendika olarak sessiz kalmayacaklarını ve gerekli hukuki yollara başvuracaklarını dile getirdi.



Önce görev yerleri değiştirilen işçilerin sonrasında da çeşitli baskıları uygulandığını vurgulayan Kalır, şunları kaydetti:



'Gelin bu yanlıştan vazgeçin. Size oy verenleri mahcup ve pişman etmeyin. Size güvenen emekçileri keyfi uygulamalarla hayal kırıklığına uğratmayın. Emekçinin alın teri kutsaldır. Bu şekilde belediyecilik yapılmaz. Her türlü haklarımızı kısıtlayabilirsiniz, eksiltebilirsiniz ama emeğimizi ve boğazımızı kesemezsiniz.'



Varto Belediyesinde işten çıkarılan Gökmen Bingöl ise önce eski görev yerinden alınarak temizlik birimine gönderildiğini, sonra da haksız yere işine son verildiğini söyledi.



Hiçbir zaman ekmeğine ihanet etmediğini, verilen her işi yaptığını bildiren Bingöl, 'Beni işten attıkları için onları vicdanları ile baş başa bırakıyorum. Şu anda çocuklarımız perişan bir durumda.' dedi. Kaynak : AA

