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Genç doktorun son sözü bu oldu!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde annesi Sema Pehlivan ile yaşayan 35 yaşındaki doktor Asım Başar Kocaoğlu'nun ölümünün 'intihar' değil 'düşme' olduğu ortaya çıktı

3. Sayfa / 31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:43
Genç doktorun son sözü bu oldu!

İzmir'in Karabağlar ilçesi Basın Sitesi semtindeki Mimkent'te emekli eczacı annesi Sema Pehlivan ile yaşayan 35 yaşındaki genç doktor Asım Başar Kocaoğlu, 6'ncı kattaki evlerinin balkonundan park halinde bulunan aracın üstüne düştü.

ACİL SERVİSTE SÖYLEDİ

Aliağa Aile Sağlığı Merkezi'nde Aile Hekimi olarak görev yapan Doktor Kocaoğlu, kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Sema Pehlivan, oğlunun ölüm haberi üzerine sinir krizleri geçirdi.

Olayla ilgili inceleme yapan polis ekiplerinin ilk başta 'intihar' olarak kayıtlara geçtiği olayın, acil servisteki doktorların ifadesi üzerine 'düşme' olduğu ortaya çıktı.

Kocaoğlu'nun acil servise getirildiğinde doktorlara 'intihar etmedim, düştüm hocam' dediği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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