Doların düşüşü sürüyor

Piyasalar bugün açıklanacak olan enflasyon raporu ve verilecek mesajlar ile Fed'in bu akşamki toplantısına odaklanmış durumda. Fed'in para politikası toplantısında politika faizini 25 baz puan indireceği tahmin ediliyor. Fed bu kararı alırsa, 10 yıldır ilk defa faiz indirmiş olacak.



Yeni güne 5,56 seviyesinde başlayan dolar saat 09:45 itibariyle 5,5242 seviyesine geriledi. Aynı dakikalarda euro ise 6,1684 düzeyine indi.

Öte yandan piyasaların gündeminde Türkiye ABD ilişkileri, küresel büyüme endişeleri, küresel ticaret savaşları, Brexit, Akdeniz'de AB ile yaşanan gerginlik, olası bir kabine revizyonu, yeni parti hazırlıkları ve jeopolitik gelişmeler de kalmaya devam ediyor.



TL'YE DESTEK OLUYOR



Analistler TL'nin hala yüksek getiri sunmaya devam etmesi, küresel merkez bankaların genişlemeci politikalara yeniden yönelmesi ve Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik olumlu beklentilerin TL'ye destek olmaya devam ettiğini belirtiyor.



DOLARDA 5,45 MÜMKÜN



Bir bankacı, “Şu anda TL'yi olumsuz etkileyecek bir event beklenmiyor. S-400 konusu biraz soğudu, Ağustos ayında da PPK toplantısı olmayacak. Dolar/TL'de 5.58 seviyesi kalıcı kırılırsa 5.48-5.45 seviyeleri mümkün” ifadelerini kullanmıştı.