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Beymen Club'tan çizgili tasarımlar

Beymen Club, yaz mevsiminde farklı tarz ve renklerdeki çizgilerin başrolde olduğu tasarımların yaza damgasını vurduğunu açıkladı.

Kültür-Sanat / 31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:04
Beymen Club'tan çizgili tasarımlar

Beymen Club, buz yazın trend kıyafetlerini açıkladı.

Yapılan bilgilendirmede; farklı tarz ve renklerdeki çizgilerin başrolde olduğu tasarımlar yaza damgasını vurdu. Sezonun hareketli tavrını yansıtan çarpıcı renklerdeki çizgiler ve renk bloklarına sahip tasarımlar, şehirden tatile yaz stilini yenilemeye yardımcı olacak.

Yaz koleksiyonunun favorileri arasında yer alan çizgili elbiseler, çizgili keten gömlekler, siyah beyaz bomber ceketler, çizgili safari kabanlar, pilise etek ve trikolar, şerit detaylı sweatshirtler yaz boyunca vazgeçilmez olmaya devam edecek. Kaynak : İHA

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