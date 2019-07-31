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Baklavacı kardeşler tahliye olmalarını kutladı

Trafik magandası baklavacı Hasan ve Hüseyin Sel kardeşler; "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir" yazısıyla birlikte, gülen fotoğraflarını paylaştılar.

Güncel / 31 Temmuz 2019 Çarşamba 22:22
Baklavacı kardeşler tahliye olmalarını kutladı

Pendik'te 7 aylık hamile kadın ve eşinin içinde bulunduğu araca saldırdıkları gerekçesi ile haklarında dava açılan Hasan Sel ve Hüseyin Sel kardeşler, ilk duruşmada serbest kaldı.

Bedava tulumba tatlısı dağıtarak tahliye olmalarını kutlayan kardeşlerin dükkanının önünde kuyruk oluştu.

Bunun üzerine sosyal medya hesaplarından iki kardeş fotoğraflarını paylaşarak, işletmelerini daha da büyüteceklerini söyledi.

"TÜRKİYE CUMHURİYET BİR HUKUK DEVLETİDİR" İFADESİ
Baklavacılar kardeşler gönderinin altına,"TÜRKİYE CUMHURİYETİ BİR HUKUK DEVLETİDİR! Bizler ilk günkü aşkla siz değerli vatandaşlara hizmetimize devam edeceğiz ve firma olarak büyüme kararımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Yakında ülkemizin birçok ilinde açacağımız şubelerimizle bu lezzeti hepinize sunacağız Bu akşam Bedava tulumba tatlısı dağıtarak yargının vermiş olduğu adaletli kararı sizlerle kutluyoruz.. Seydioğlu Baklavaları Yönetimi." yazarak bu fotoğrafı koydu.

Sosyal MedyaHamile Kadın


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