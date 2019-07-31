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Asansörde faciadan kıl payı dönüldü

Başakşehir’de bir sitenin asansörüne boynunda iple binen çocukların oyunu faciaya davetiye çıkardı. Sürüklenen ipe boynu asılı kalan çocuk asansörde bulunan küçük yaştaki ablası tarafından son anda kurtarılırken, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

3. Sayfa / 31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:31
Asansörde faciadan kıl payı dönüldü
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Olay, dün sabah saatlerinde Başakşehir, Bahçetepe Sitesinde meydana geldi. İddialara göre, anne ve babası yanında olmayan üç çocuk sitenin asansörüne bindi. Asansöre binen çocukların bir tanesinin boynunda ki ip, dışarıda kaldı. İpin dışarıda kaldığını fark etmeyen çocuklar, asansörün kapısını kapatıp hareket ettirdi. Yukarı doğru giden asansörle birlikte ipte yukarı doğru çıkınca çocuk boynuna asılan iple bir anda havada asılı kaldı. Asansörde bulunan ufak çocuğun küçük yaştaki ablası soğukkanlılığını koruyarak kardeşini ölümden kurtardı. Küçük yaştaki abla kardeşinin boynunu ipten çıkarmayı başararak hayatını kurtardı.




SANİYE SANİYE KAMERADA

Asansör kapısının arasında sıkışan ipin asansörle birlikte yukarı doğru ilerlemesi saniye saniye asansörün kamerasına yansıdı. Görüntüde, çocuğun da iple birlikte boynundan yukarı doğru kalması görülüyor. O anlarda ise başka bir çocuk hemen olaya müdahale ederek çocuğun boynundan ipi çıkarttı.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak : İHA
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