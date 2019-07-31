Asansörde faciadan kıl payı dönüldü

Olay, dün sabah saatlerinde Başakşehir, Bahçetepe Sitesinde meydana geldi. İddialara göre, anne ve babası yanında olmayan üç çocuk sitenin asansörüne bindi. Asansöre binen çocukların bir tanesinin boynunda ki ip, dışarıda kaldı. İpin dışarıda kaldığını fark etmeyen çocuklar, asansörün kapısını kapatıp hareket ettirdi. Yukarı doğru giden asansörle birlikte ipte yukarı doğru çıkınca çocuk boynuna asılan iple bir anda havada asılı kaldı. Asansörde bulunan ufak çocuğun küçük yaştaki ablası soğukkanlılığını koruyarak kardeşini ölümden kurtardı. Küçük yaştaki abla kardeşinin boynunu ipten çıkarmayı başararak hayatını kurtardı.







SANİYE SANİYE KAMERADA



Asansör kapısının arasında sıkışan ipin asansörle birlikte yukarı doğru ilerlemesi saniye saniye asansörün kamerasına yansıdı. Görüntüde, çocuğun da iple birlikte boynundan yukarı doğru kalması görülüyor. O anlarda ise başka bir çocuk hemen olaya müdahale ederek çocuğun boynundan ipi çıkarttı.



Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Asansör kapısının arasında sıkışan ipin asansörle birlikte yukarı doğru ilerlemesi saniye saniye asansörün kamerasına yansıdı. Görüntüde, çocuğun da iple birlikte boynundan yukarı doğru kalması görülüyor. O anlarda ise başka bir çocuk hemen olaya müdahale ederek çocuğun boynundan ipi çıkarttı.Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.