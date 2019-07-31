Anayasa Mahkemesi'nde büyük kavga!

Anayasa Mahkemesi (AYM), 'Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi' olarak adlandırılan metne imza atan bazı akademisyenlerin, 'terör örgütü propagandası yapma suçundan cezalandırıldıkları' gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvuru sonrası 'hak ihlali' kararı verdi.



ŞİDDETLİ TARTIŞMALAR YAŞANDI



Bu karar tartışmaları beraberinde getirirken, Anayasa Mahkemesi üyeleri arasında da karar öncesi şiddetli tartışmalar yaşadığı ortaya çıktı.



ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANI ONAYLADI



Gazeteci Batuhan Yaşar, kararda Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan etkisine dikkat çekerken, şunları aktardı;



Bazı üyelerle konuştuk..

Yaşananları anlattılar..

Gerçekten dikkat çekici hamleler yapılmış..

Önce raportörün raporundan başlayalım..

Bir üye şunları söyledi:

-“Hazırlanan rapor ‘ihlal var' yönündeydi..”

-“Bunları zaten Başkan hazırlatıyor.. Herkes bilir ki raportörlere müdahale edebiliyor..”

Bir başka üyeye daha sorduk:

-“Cuma öncesinde Genel Kurul'da durum 9'a 7 ret yönündeydi..”

-“Cuma sonrasında ne olduysa oldu ve 8'e 8 eşitlendi..”



“ARA VERELİM” DEYİNCE ŞAŞIRDIK



Karar öncesinde Anayasa Mahkemesinin tüm üyeleri konuşmuş..

Oylarını açıkça belli etmişler..

Öğrendiklerimize göre;

-Genelde bir-iki üye konuşur, sonra oylamaya geçilirmiş..

-Üyelerin tamamının konuşması çok nadir gerçekleşirmiş..

9 üye ret kullanacağını ima yoluyla değil, açıktan söylemiş:

-“Devletimizin karşısındaki bu cani örgüte (PKK) yol vermeyelim..”

-“Terör örgütü ile böylesine mücadele verilirken...”

-“Bu kadar şehidimiz var..”

-“Hazırlanan rapor çelişkilerle dolu..”

Konuşmalar bitip tam da oylamaya geçileceği anda Başkan Zühtü Arslan “Ara verelim” demiş..

Konuştuğum üyeler bunun nedenini şöyle açıkladı:

-“Başkan durumu gördü.. Karar kendi istediği gibi çıkmayacaktı..”

-“Tam oylama yapılacakken üyelere dönerek ‘Bu konu önemli.. Biraz daha konuşalım' dedi..”



KARARINDAN KİM DÖNDÜ?



Aldığımız bilgilere göre üyelerden Hicabi Dursun, sabah oturumunda ‘ret' vereceğini açık açık söylemiş..

Ara verilince üyeler cuma namazına gitmiş..

Cuma dönüşü kurul yeniden toplanmış..

Yine anlatılanlara göre;

Başkan Zühtü Arslan bir üyeye söz vermiş, ardından da kendi konuşmuş..

Söz verdiği üye “ihlal var” yönünde görüş beyan etmiş..

Sonra da oylamaya geçilmiş ve 8'e 8 kararı çıkmış..

O anda yaşananlar da şöyle anlatıldı:

-“Herkes sabah konuştuğu gibi oy kullandı.. Bir kişi hariç..”

-“Hicabi Bey sabah ‘ret' demişti öğleden sonra ‘ihlal var' dedi..”



GAZETELER YANLIŞ YAZDI!



Ertesi gün çıkan haberlerde önemli bir teknik hatadan da söz edildi..

Kararın sanki 9'a 8 çıkmış gibi yazıldığına dikkat çekildi..

Karar 8'e 8 çıktı..

Usule göre eşitlik durumunda Anayasa Mahkemesi Başkanı tarafındaki görüş kabul edilir..



TARTIŞMA ÇIKTI: “ŞAİBE VAR”



Oylama bitince kurulda sinirler bayağı gerilmiş..

Tartışma çıkmış..

Bazı üyeler;

-“Bu karar şaibeli.. Ayarlandı.. Kim kimin koluna girdi? ” demişler..

Bir başka üye daha da ilginç ifadeler kullanmış:

-“Kurulda üyeler oyunu belli etmişse değiştiremezler..”

Oylama bittikten sonra Başkan Zühtü Arslan raportörleri dışarı çıkartıp şunları söylemiş:

-“Arkadaşlar lütfen bu konuşmalar burada kalsın.. Başkaları ile paylaşılması etik olmaz..”



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AYM'den 'barış bildirisi'ne imza atan akademisyenler hakkında karar Kaynak : Beyaz Gazete Özel