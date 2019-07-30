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Uyuşturucu tacirlerinin kabusu oldu

Adana’da hassas burunlu detektör köpek "Marco" iki günde iki otomobilde 33 kilo 550 gram esrar bulurken yakalanan 5 zanlı da tutuklandı.

3. Sayfa / 30 Temmuz 2019 Salı 09:01
Uyuşturucu tacirlerinin kabusu oldu
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Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir otomobille uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı ihbarını aldı. Polis, şahısların Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nu kullanarak İncirlik Park Alanı'ndan geçeceğini de öğrendi. Bu bilgi üzerine park alanında otomobili beklemeye başlayan ekipler, Malek A.'nın kullandığı otomobili bir süre sonra park alanında durduruldu. Polis, otomobil sürücüsü ve yanındaki Fahd İbrahim isimli şahsı otomobilden indirip arama yapmaya başladı.

Yapılan aramada uyuşturucu bulunamadı. Bunun üzerine hassas burunlu detektör köpeği 'Marco' devreye girdi. Marco otomobilin bagajına tepki verdi. Polis bagajı açıp kontrol ettiğinde gizlenmiş valiz içinde, 131 pakette 27 kilo 300 gram toz esrar ele geçirdi. Zanlılar emniyete götürülerek sorguya alındı. Zanlıların parmak izi incelemesinde, isminin Fahd İbrahim olduğunu söyleyen zanlının sahte kimlik taşıdığı, gerçek isminin Halit İ. olduğu ortaya çıktı. Zanlıların valizden haberleri olmadığını, Nevşehir'e kimlik çıkartmaya gittiklerini söyledikleri ileri sürüldü. Zanlılar sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Marco dün de durdurulan bir otomobilin bagajında yedek lastik içine saklanmış 6 kilo 250 gram toz esrarı bulmuş, gözaltına alınan 3 kişi tutuklanmıştı. Kaynak : İHA

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