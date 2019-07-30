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Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 terörist öldürüldü. Metina bölgesinde ise Türkiye'ye sızmaya çalışan 2 terörist hudut birliklerinin operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Güncel / 30 Temmuz 2019 Salı 10:23
Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Operasyonda, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Türkiye'ye sızmaya çalışan teröristlere operasyon

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinden yurt içine sızmaya çalışan 2 PKK'lı bölücü terörist ise hudut birliklerince düzenlenen operasyonda silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

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