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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Faizlerde düşüş trendi olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Önümüzdeki dönemde Türkiye'de faizlerde düşüş trendi olacağını göreceğiz. Kamu bankalarında bunu daha kısa sürede izleyeceğiz." dedi.

Ekonomi / 30 Temmuz 2019 Salı 13:14
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Faizlerde düşüş trendi olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gündeme ilişkin değerlendirmelere bulundu.

Bakan Albayrak, "Türkiye son 1 yılda çok güçlü bir politika başarısı ortaya koydu, reform niteliğinde bir yılı geride bıraktı." dedi.

Albayrak, "Önümüzdeki dönemde Türkiye'de faizlerde düşüş trendi olacağını göreceğiz. Kamu bankalarında bunu daha kısa sürede izleyeceğiz." ifadesini kullandı.

PolitikaMaliye BakanıTürkiyeBerat Albayrak


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