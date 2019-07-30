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Bakan Albayrak'tan bayram tatili açıklaması

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde tatilin 9 gün olup olmamasıyla ilgili turizmciler ile sanayiciler peş peşe açıklamalarda bulunurken, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da bayram tatilinin uzatılıp uzatılmamasıyla ilgili fikrini açıkladı.

Siyaset / 30 Temmuz 2019 Salı 14:19
Bakan Albayrak'tan bayram tatili açıklaması

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kaç gün tatil olacağına yönelik tartışmalarda başladı.

Turizm sektörü temsilcileri bayram tatilinin perşembe ve cuma günleri birleştirilerek 9 güne çıkarılması yönünde çağrıda yapıyor.

İş dünyası ise turizmin sadece deniz ve kumdan ibaret olmayıp ülkedeki bütün üretici ve ihracatçıların da düşünülmesi gerektiğini öne sürerek tatil süresinin 9 gün olmasına karşı olduklarını belirten açıklamalarda bulunuyor.

TATİL SÜRESİNİN UZATILMASINA OLUMLU BAKMIYORUM

Bayram tatilinin süresiyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmez iken, basın mensupları ile bugün bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tatil süresi ile ilgili tartışmalara ilişkin ''Kurban Bayramı tatilinin uzatılmasına olumlu bakmıyorum.'' diyerek fikrini açıkladı.

Maliye BakanıBasın MensuplarıBerat Albayrak


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