USD (Alış - Satış) : 5,63 - 5,64 EURO (Alış - Satış) : 6,26 - 6,27

Apartman kapısını sıkıca tuttu, böyle yakalattı

İstanbul Esenyurt'ta evinin kapısında yakaladığı hırsızlık şüphelisi hamile kadınları sokak sokak takip eden bir kadın, apartmana saklanan şüpheliler kaçmasın diye, polis ekibi gelene kadar kapıyı elleriyle sıkı sıkıya tuttu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, karakola götürdükleri şüphelilerden birisinin aranmasının olduğunu belirledi.

3. Sayfa / 30 Temmuz 2019 Salı 09:55
Apartman kapısını sıkıca tuttu, böyle yakalattı
Video için tıklayın

Olay, İstanbul Esenyurt Pınar Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir kadın oturduğu apartmana geldiğinde kapısını kurcalayan hamile iki kadını fark etti. Kadınlar bir süre sonra hızlı adımlarla kaçmaya başladı. Takip, kadınların başka bir sokakta apartmana girmesiyle son buldu.

Kadınların kaçmasını engellemek isteyen mağdur kadın, polis ekiplerine haber vererek apartmanın kapısını iki eliyle sıkı sıkıya tuttu. Olaydan kısa süre sonra ihbar üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri geldi.

Apartmanın en üst katına saklanan iki şüpheli kadın şikayet üzerine polis merkezine götürüldü. Emniyette yapılan sorgulamada gözaltına alınan bir şüphelinin başka bir suçtan daha aranmasının olduğu öğrenilirken şüpheli 2 kadının da hamile olduğu kaydedildi.

Şüphelileri yakalatan kadının şikayeti üzerine olayla ilgili işlem yapıldı.

PolisPolis EkipleriMağdur Kadın


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı