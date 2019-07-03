Yasadışı organ ticareti ihbarı üzerine İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı sosyal medya üzerinden anlaştıklarını belirlediği şüphelilerin akraba gibi görünmek için sahte pasaport düzenlediklerini belirledi.



HASTANEYE OPERASYON



Şüpheliler, Esenyurt'ta bulunan özel bir hastaneye verdikleri sahte belgelerle organ nakli yapılmasını talep etti. Organ nakli prosedürlerini uygun bulan hastane yetkilileri, 21 Haziran'a ameliyat günü verdi. Ekipler, hastaneye ameliyat saatinde baskın yaptı.







10 BİN DOLAR BÖBREK



Suriye uyruklu 32 yaşındaki Ahmet Zına, İsrail uyruklu 50 yaşındaki Nimer Hayadrı'ye 10 bin doları karşılığında böbreğini vermek üzereyken operasyon durduruldu.



35 BİN DOLARA AMELİYAT



Organ naklini 35 bin Amerikan Doları karşılığında gerçekleştireceği iddia edilen Doç. Dr. H.G. ve Suriye uyruklu Zına ve İsrail uyruklu Hayadrı'ye tercümanlık yapan Yusuf E. (49) gözaltına alındı.



4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI



Vatan Caddesi'nde bulunan Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen 4 şüphelinin ifadeleri alındı. Böbrek almak için İstanbul'a gelen Nimer Hayadrı sınır dışı edilmesi için polis merkezindeki işleminin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Tercüman Yusuf E. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 22 Haziran'da emniyetteki işlemleri tamamlanan Suriye uyruklu Ahmet Zına ve Doç.Dr. H. G. sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak : İHA

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